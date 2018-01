Neil Diamond heeft parkinson en stopt met touren

De Amerikaanse zanger Neil Diamond stopt per direct met optreden omdat bij hem parkinson is vastgesteld. De ziekte maakt het voor Diamond (76) moeilijk om te reizen en grote optredens te geven.

Op advies van zijn dokter is het laatste deel van zijn jubileumtournee daarom afgelast. Mensen die kaartjes hadden voor Diamonds concerten in Australiƫ en Nieuw-Zeeland krijgen hun geld terug.

"Met grote tegenzin en teleurstelling moet ik mijn tournee afgelasten", schrijft de zanger in een verklaring. "Het was een eer om de afgelopen vijftig jaar mijn shows voor het publiek te spelen."

130 miljoen platen

De zanger stopt niet helemaal. Hij wil blijven schrijven, opnemen en "werken aan andere projecten". "Mijn dank gaat uit naar mijn loyale en toegewijde publiek over de hele wereld. Deze reis was heel, heel goed. Dankzij jullie."

Neil Diamond is bekend van de hits Sweet Caroline en Cracklin' Rosie en verkocht wereldwijd meer dan 130 miljoen albums. Hij krijgt zondag een oeuvreprijs van The Recording Academy, de organisatie die jaarlijks de Grammy-muziekprijzen uitdeelt.

In september stond hij nog twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam om zijn 50-jarig artiestenjubileum te vieren.