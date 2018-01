'Je hoofd wordt een trage computer als je niet genoeg schrijft'

Aartje Schoemaker is oud-docent en zet zich in voor het Platform Handschriftontwikkeling. "We krijgen van leerkrachten veel handschriften opgestuurd die echt onleesbaar zijn. Die leerlingen krijgen hierdoor een lager cijfer voor hun proefwerk. Dat is zo zonde", legt ze uit. "Als je op de basisschool echt goed leert schrijven, dan heb je daar je hele leven plezier van."