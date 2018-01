Wereldleiders brainstormen in Davos en ze zijn benieuwd naar Donald Trump

De flinke sneeuwval in Davos in Zwitserland is de eerste horde die de tientallen staatshoofden, regeringsleiders en andere prominente gasten moeten nemen. Maar als ze eenmaal binnen zijn, kunnen ze hun tanden zetten in het onderwerp van deze week: de toenemende ongelijkheid in een verdeelde wereld.

Ongelijkheid is er in veel dimensies: die van de klassieke arm-rijk-tegenstellingen, verschillen tussen man en vrouw, maar ook verschil in toegang tot water en voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Het World Economic Forum deinst er niet voor terug de problemen van de wereld op de kaart te zetten.

Maar buiten het officiële programma gaat het maar over één ding in Davos: Donald Trump. Wat komt de Amerikaanse president doen en wat gaat hij zeggen als hij vrijdag als laatste spreker het woord richt tot het Forum?

Ervaringsdeskundige

De openingstoespraak wordt gehouden door de Indiase premier Narendra Modi. Hij weet als geen ander hoe moeilijk het is om ongelijkheid aan te pakken, zelfs als de economie groeit. Het is voor Modi een uitgelezen kans om zijn land in de schijnwerpers te zetten en te benadrukken dat economische groei wel degelijk ten goede moet komen aan iedereen. En dat de wereld niet weg moet kijken van de problemen.

Vorig jaar zette president Xi Jinping van China, die andere economische motor in de wereld, de toon door de vrije wereldhandel openlijk te omarmen. Globalisering is goed, biedt mensen kansen en brengt ontwikkeling en vernieuwing, zei de Chinese president. En als er negatieve aspecten aan zitten, moeten we die bestrijden, niet de globalisering zelf.

Daarmee keerde Xi zich tegen de trend die in de Verenigde Staten in gang werd gezet met de verkiezing van Donald Trump en met de brexit in Groot-Brittannië. Geen isolationisme, geen opzegging van handelsakkoorden of Europese verdragen, maar juist meer en betere internationale samenwerking. Of China zijn eigen woorden waar maakt, is een van de onderwerpen in een paneldiscussie in Davos.

Verandering

Traditioneel wordt het World Economic Forum gezien als een onderonsje van regeringsleiders en presidenten (70 in totaal), ministers (zo'n 340) en het bedrijfsleven (ruim 1900 vertegenwoordigers van vrijwel alle grote bedrijven), en daarmee van het vrije marktdenken, liberalisme en kapitalisme.

Maar de laatste jaren is dat beeld aan het veranderen. Onderwerpen als klimaat, milieu, terrorisme, en internetveiligheid staan nu ook op de agenda. En aan de vooravond publiceerde de organisatie een groot rapport over toenemende ongelijkheid in tijden van economische voorspoed. "Geen enkel probleem in de wereld kan geïsoleerd worden bekeken en opgelost", zegt de grondlegger van het Forum Klaus Schwab. En dus komen voor de 48e keer politici en topmensen uit het bedrijfsleven, experts en jonge leiders naar Davos.

Trump

Vorig jaar keken veel deelnemers tijdens het Forum naar de inauguratie van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Nu is hij een van de belangrijke gasten. Iedereen is benieuwd wat America First concreet gaat betekenen dit jaar. Komen er echte handelsconflicten met China? Gaan de Verenigde Staten meer internationale verdragen opzeggen?

Alleen al de aankondiging dat de Amerikaanse president naar Zwitserland komt, is goed voor opwinding. Als Trump aan het eind van de week het woord neemt, is hijzelf waarschijnlijk het meest besproken onderwerp geweest in de meer dan 400 discussiebijeenkomsten en de duizenden netwerkontmoetingen in Davos.