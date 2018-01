Trump-biograaf Michael Wolff naar Nederland voor College Tour

Michael Wolff, de auteur van het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House over het presidentschap van Donald Trump, is eind februari in Nederland. De journalist wordt dan geïnterviewd in het televisieprogramma College Tour. Dat maakte presentator Twan Huys bekend in De Wereld Draait Door.

"Je zou denken dat hij al genoeg interviews heeft gedaan. maar iedereen heeft heel veel vragen voor hem. Zijn boek heeft een kleine aardbeving veroorzaakt", zegt Huys.

Wolff werd onder meer ondervraagd in het HBO-programma Real Time with Bill Maher, vertelde Huys. "Wolff vertelde Maher: ik heb net niet genoeg bewijs om een affaire tussen Trump en een van zijn stafleden aan te tonen. 'Ik heb het blauwe jurkje van Monica Lewinsky niet', zei hij, refererend aan de affaire tussen Monica Lewinsky en toenmalig president Bill Clinton."

Dit soort interviews zorgt ervoor dat er elke week weer nieuwe vragen voor de man komen, zei Huys. En die vragen kunnen nu dus worden gesteld.