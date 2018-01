Tachtig jaar samen: de mooie dingen onthouden, de lelijke vergeten

Ze gingen wonen in een boerderij in Echten. Melken moest ze, de dochter van de dorpssmid, nog leren. Tien koeien hadden ze. "Weet je wat zo leuk was?", vraagt Barteld. "We hadden hele jonge ouders." Zijn zusters vullen aan: "Vader is altijd heel geëmancipeerd geweest. Was ophangen. De boel voor het eten klaar zetten. Bij ons kon altijd alles. Later, als we uitgingen, maakten ze er nooit een probleem van als we heel laat thuis kwamen. We gingen niet meer naar boven, om ze niet te storen bleven dan maar beneden op de bank slapen."

Hongerwinter

Twee jaar na het huwelijk van Arend en Aaltje brak de oorlog uit. In de zomer van 1944 kwam een Amsterdamse middelbare scholier met een vriend bij het jonge gezin op het land werken, in ruil voor eten en onderdak. Het was hem niet meegevallen een adres te vinden. Op 8 augustus 1944 schrijft hij in zijn dagboek, waar de familie een afschrift van heeft: "Eindelijk geslaagd bij A. Noordhuis in Echten. Reuze aardige mensen, jong, die ons best konden gebruiken, want ze hadden geen hulp. Meteen die dag een paar karren rogge binnengehaald."

En enkele dagen noteert hij: "Vijf Amerikaanse vliegtuigen zien neerkomen waarvan één brandend over het huis. In de Hongerwinter is de HBS'er weer terug in Amsterdam en zielsdankbaar voor een voedselpakket van Arend en Aaltje. Aha, er is een pakje uit Echten! Twee pond tarwemeel, een half pond spek, en een half ons boter!!! Reuze aardig van die Noordhuizen."