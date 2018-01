Ronnie Flex laat zich opnemen vanwege wietverslaving

Rapper Ronnie Flex heeft zich laten opnemen in een privékliniek. "Ben ff gaan afkicken in rehab", schrijft hij op zijn Instagram-pagina.

De rapper, bekend van onder meer de hit Drank & drugs, laat zich behandelen voor een wietverslaving. "Het is puur voor zijn jointjes", laat zijn management weten aan RTL Boulevard. Het verblijf in de kliniek brengt zijn geplande shows niet in gevaar, zegt zijn management.