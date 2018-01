Loslopende kangoeroe gevangen in Australiëlaan

Vlak bij Maastricht Aachen Airport hebben de politie en marechaussee een loslopende kangoeroe gevangen. Ironisch genoeg gebeurde dat op de Australiëlaan, vernoemd naar het continent waar het beestje oorspronkelijk vandaan komt.

"Het exotisch buideldier liep in eerste instantie op de Europalaan. Vanuit daar werd hij door de patrouille, bestaande uit de politie en marechaussee, naar de Australiëlaan gedreven en ingesloten. De eigenaar was ook ter plekke", zegt een politiewoordvoerder. "Met behulp van het vangnet van de eigenaar is het beestje uiteindelijk gevangen."

Flinke sprongen

Het gaat om een jonge wallaby. Dat is een kleine kangoeroe die ondanks zijn formaat toch flinke sprongen kan maken door zijn sterke achterpoten. Het dier is weer teruggebracht naar de eigenaar, die in het naastgelegen dorpje Geverik woont. Het is in Nederland niet verboden om een wallaby te houden.

Er was geen gevaar voor het verkeer, zegt de woordvoerder. "Hij had eventueel nog richting de A2 kunnen springen, maar daar was hij gelukkig ver genoeg vandaan."