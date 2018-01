Australië bindt strijd aan met koraal-etende zeesterren, maar is dat genoeg?

Reisorganisaties in Australië zijn blij met de nieuwe aanpak en hopen dat die de zorgen bij toeristen over het rif wat vermindert. Maar er is ook kritiek op het plan. Senator Andrew Bartlett van de Australische Groenen doet het nieuwe regeringsprogramma af als een publiciteitsstunt die moet afleiden van het echte probleem. "Als Malcolm Turnbull de bescherming van het Great Barrier Reef serieus zou nemen, zou hij naar wetenschappers luisteren en iets doen aan de echte koraalrif-doder: de fossiele brandstof-industrie."

Ook koraaldeskundige Erik Meesters van de Wageningen Universiteit betwijfelt of de plannen van de Australische regering erg effectief zijn, al vindt hij het geen publiciteitsstunt. "Het is toch zo'n 40 miljoen euro. Maar ik heb een bekende Australische ecoloog weleens horen zeggen dat er twee miljard nodig is om het Great Barrier Reef te beschermen."