Kijkshop failliet, 400 medewerkers op straat

De winkelketen Kijkshop vraagt morgen faillissement aan. Zo'n 400 medewerkers verliezen daarmee hun baan, heeft het bedrijf bekendgemaakt.

De Kijkshop heeft nog 70 winkels, die allemaal dicht gaan. De Zweedse investeerdersgroep achter de winkelketen zegt dat pogingen om de online-poot stevig uit te bouwen zijn mislukt.

De Kijkshop werd in 1973 opgericht en was destijds zeer vernieuwend. Als eerste winkel werden producten in glazen vitrines uitgestald, waarbij klanten productnummers op een formulier konden schrijven en inleveren aan de balie. De winkel had op die manier weinig medewerkers nodig.

Roer om

In maart vorig jaar sloot de Kijkshop al een kwart van de filialen. Een maand later maakte de winkelketen bekend het roer om te gooien. Het bedrijf wilde een platform worden waarop consumenten elkaar advies kunnen geven over de aankoop van producten, die vervolgens door Kijkshop worden geleverd. "Als we niet veranderen, dan is het mijn overtuiging dat we het niet redden, dan gaan we dood", zei de Zweedse topman Björn Serving destijds.

In augustus lanceerde de Kijkshop daarom nog de consumentenplatform-app Kijk Bij Mij. Als een consument in een live-gesprek een product aanbeveelt dat vervolgens ook wordt gekocht, krijgt degene die het aanprees een commissie. Kijk Bij Mij blijft nog wel bestaan.