Terugkeer Rohingya naar Myanmar uitgesteld

De geplande terugkeer van Rohingya uit Bangladesh naar Myanmar is uitgesteld. De repatriëring van de vluchtelingen zou morgen beginnen, maar volgens de Bengaalse vluchtelingencommissaris Abul Kalam moet er nog veel worden geregeld. Een nieuwe datum is niet genoemd.

Kalam zei dat de hoofdzaak is dat de terugkeer vrijwillig moet zijn. Een rol speelt volgens hem ook dat de papieren voor de terugkeerders nog niet in orde zijn gemaakt en dat er nog doorgangskampen in Bangladesh aan de grens met Myanmar moeten worden gebouwd. Waarnemers ter plekke constateren dat Bangladesh nog vrijwel niets heeft gedaan om de repatriëring in gang te zetten.

Meer dan 650.000 Rohingya zijn sinds augustus naar Bangladesh gevlucht, om te ontkomen aan het geweld van het leger van Myanmar in de provincie Rakhine. Vorige week werden Bangladesh en Myanmar het eens over de voorwaarden waarop de Rohingya zouden terugkeren. De hele operatie zou binnen twee jaar afgerond moeten zijn.

Liever in Bangladesh

Veel Rohingya willen in de vluchtelingenkampen blijven, omdat het volgens hen in Myanmar nog lang niet veilig is. Hulpverleners zeggen dat maar enkele honderden Rohingya terug durven te gaan.

Ze zeggen dat vrijwillige terugkeer alleen mogelijk is "in de fantasiewereld" waarin de regeringen van Bangladesh en Myanmar leven.

De Rohingya zijn een statenloze, Bengaals sprekende islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Ze worden al jarenlang vervolgd. In augustus brak een geweldsexplosie uit toen het leger meedogenloos reageerde op aanvallen op politieposten door militante Rohingya.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er zeker 6700 Rohingya vermoord. De VN spreekt van een etnische zuivering.