Verslavingszorg weigert klanten wegens personeelstekort

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) neemt tijdelijk geen cliƫnten meer aan in Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal. De instelling heeft te weinig personeel.

VNN kan nauwelijks gezondheidszorgpsychologen en psychiaters vinden die in het noorden willen werken. Toen vorige maand ook nog een medewerker ziek werd en een ander een nieuwe baan kreeg, liepen de wachttijden te ver op.

Teammanager Martin de Boer: "Het zou drie tot vier maanden duren voor we mensen een behandeling kunnen aanbieden. Dat vonden wij onacceptabel."

Verslavingszorg Noord-Nederland neemt nu alleen mensen in behandeling die al op de wachtlijst stonden. De organisatie heeft inmiddels wel nieuw personeel gevonden; dat wordt ingewerkt. Naar verwachting kunnen eind februari nieuwe mensen in behandeling worden genomen.

Om lange wachtlijsten te voorkomen wil VNN meer met groepsbehandeling werken. De Boer: "Maar als iemand hier besluit om te vertrekken zal het opnieuw moeilijk zijn een nieuwe medewerker te vinden."

De grootste verslavingsorganisatie in de drie noordelijke provincies ziet al jaren het aantal cliƫnten groeien. De laatste twee jaar was de toename 10 tot 15 procent.

Tien weken

Volgens landelijke normen mogen verslaafde mensen maximaal tien weken wachten op een behandeling, nadat ze door de huisarts zijn doorverwezen. VNN wil iemand het liefst binnen zes weken laten starten.

Omdat dat nu niet lukt, verwijst de organisatie tijdelijk mensen terug naar hun zorgverzekeraar om te kijken of die een andere aanbieder kan vinden, schrijft RTV Noord.

Dat het lastig is personeel te vinden in deze branche, speelt ook landelijk. Eerder trok de Nederlandse Zorgautoriteit aan de bel over onacceptabel lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.