Vulkaan Filipijnen spuwt as, uitbarsting mogelijk dichtbij

De vulkaan is al dagenlang onrustig; hij stoot geregeld as, lava en rotsen uit. Tienduizenden omwonenden zijn op de vlucht geslagen. Een gebied van 8 kilometer is geëvacueerd. Verderop wordt mensen aangeraden om binnen te blijven of mondkapjes te dragen omdat de as zich via de wind verder kan verspreiden.

Voor het laatst was de vulkaan actief in 2014. Ook toen zijn duizenden mensen uit omliggende dorpen geëvacueerd; na drie maanden konden ze weer terug naar huis.