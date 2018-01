Meer vandalisme op spoor, ondanks maatregelen ProRail

Het aantal vertragingen op het spoor door vandalisme is verder toegenomen. Volgens spoorbeheerder ProRail waren er vorig jaar 649 incidenten. Een jaar eerder waren dat er 608.

Het gaat bijvoorbeeld om vernielingen aan seinpalen en overwegbomen. Ook gooien vandalen winkelwagentjes, bakstenen en surfplanken op het spoor. "Mensen beseffen vaak niet dat dit tot levensgevaarlijke situaties kan leiden", zegt een woordvoerder van ProRail.

Het vandalisme heeft ook financiƫle gevolgen voor ProRail en de NS. De grootste schadepost is graffiti. Het schoonmaken kost jaarlijks 4 miljoen euro.

Mobiele camera's

ProRail heeft wel extra maatregelen genomen om het vandalisme tegen te gaan. Er worden Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (boa's) ingezet. Zij surveilleren op plaatsen waar vandalen vaak actief zijn. Ook zijn op alle middelgrote stations camera's neergezet en beschikt ProRail sinds kort over mobiele camera's.

ProRail roept in De Telegraaf mensen die langs het spoor wonen op om een oogje in het zeil te houden. "Nederland heeft 7000 kilometer aan spoor. Het is onmogelijk om elke kilometer in de gaten te houden. Meld vandalisme dan ook direct."