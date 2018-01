Een goede hack hoeft helemaal niet slim te zijn

En duur: op de zwarte markt betaal je voor een zero day in telefoon of laptop al snel honderdduizenden of miljoenen euro's. Criminelen gebruiken die daarom zelden, vooral voor geheime diensten zijn die kwetsbaarheden interessant.

Maar ook een overheid - zoals in dit geval mogelijk die van Libanon - hoeft die dure beveiligingsfouten helemaal niet te kopen op de zwarte markt, bevestigt het onderzoek. "Je komt er ook gewoon mee weg om tactieken toe te passen die criminelen al langer gebruiken", aldus Quintin.

Hij vergelijkt de grote aandacht voor heftige, mediagenieke beveiligingsproblemen met die voor terrorisme. "Ook die halen groot het nieuws, maar zijn niet de voornaamste dagelijkse dreiging", zegt de onderzoeker.

Zelf installeren

In dit geval werden de slachtoffers ertoe verleid om 'betere' of 'nieuwere' versies te installeren van de populaire chat-apps, die in feite een achterdeurtje bevatten. De aanval werkte dan ook alleen op Android: op dat besturingssysteem is het mogelijk om apps buiten de officiële applicatiewinkels om te downloaden, op iOS kan dat officieel niet.

"Een aanval als dit werkt in de praktijk erg goed", aldus Cooper. "De aanvallers hebben minimaal 81 gigabyte aan data buitgemaakt, waarschijnlijk meer." Duizenden mensen werden slachtoffer, naast in Libanon zelf ook in onder meer Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten.

Het installeren van applicaties buiten de officiële applicatiewinkels om wordt ontraden. "Maar als je dat advies geeft aan mensen uit China, dan lachen ze je uit", zegt Eva Galperin, ook van de EFF. "Want daar is de officiële winkel er niet, en moeten mensen dus wel op andere manieren apps downloaden." Ook in China maakte de aanval slachtoffers.