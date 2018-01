'82 procent van welvaartstoename naar rijkste 1 procent'

De wereld is in een jaar tijd ruim 9000 miljard dollar rijker geworden. Van die toegenomen rijkdom is 82 procent naar de rijkste 1 procent van de wereld gegaan, meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Volgens de organisatie voor ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal niets bij gekregen.

De toename van de welvaart is volgens Oxfam Novib geen teken van een bloeiende economie, maar juist een symptoom van een falend economisch systeem. "De mensen die onze kleren en telefoons maken en ons voedsel verbouwen, worden gebruikt om een stabiele toevoer van goedkope producten te garanderen, en de winsten te vergroten van grote bedrijven en miljardairs."

In Nederland werden we met elkaar 53 miljard dollar rijker. 45 procent daarvan ging naar de rijkste 1 procent van de Nederlanders, vertelt Farah Karimi van Oxfam Novib: