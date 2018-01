Ski-oorden in de Alpen zuchten alweer onder te veel sneeuw

Te weinig sneeuw is niet goed voor de wintersport, maar te veel kan ook een probleem zijn. Voor de tweede keer deze maand zitten duizenden skiliefhebbers vast in het mondaine Zwitserse skioord Zermatt, op 1600 meter hoogte. Er ligt twee meter sneeuw in het dorp.

Ook in de Oostenrijkse Alpen zijn er problemen. In St. Anton kunnen wintersporters maar mondjesmaat het dorp in en uit. Alleen auto's met sneeuwkettingen mogen de weg op.

Daarnaast worden wintersporters met bussen onder begeleiding van de politie en de brandweer naar het dal gebracht. Veel treinen in Oostenrijk zijn uitgevallen vanwege lawinegevaar.

9000 toeristen vast

Ook het treinverkeer naar Zermatt ligt stil vanwege lawinegevaar. Sinds gisteren geldt daarvoor het hoogste waarschuwingsniveau. Ook de toegangsweg naar het skidorp is afgesloten. Naar verluidt kunnen 9000 mensen daarom niet weg.

De enige manier om nog weg te komen was per helikopter, naar het zes kilometer verderop gelegen Täsch. Kaartjes daarvoor waren in een mum van tijd uitverkocht en bij de landingsplaats ontstonden al snel lange rijen. Maar tot teleurstelling van degenen die daarin stonden werden de helikoptervluchten al snel gestaakt - vanwege het slechte weer.