Grote demonstratie in Grieks Macedonië tegen buurland Macedonië

Sinds begin van dit jaar wordt er officieel gepraat tussen Griekenland en Macedonië over een oplossing van de naamkwestie, die al 26 jaar speelt. Onderhandelaars van Griekenland en Macedonië waren vorige week voor het eerst bijeen voor gesprekken in New York, onder leiding van VN-onderhandelaar Matthew Nimetz.

Weerstand van nationalistische groepen

Voor het eerste sinds lange tijd lijken regeringen in Athene en Skopje dus bereid het langslepende conflict tussen Griekenland en het buurland op te lossen. De Griekse regering ziet het liefst dat Macedonië een samengestelde naam met geografische duiding gebruikt. Bijvoorbeeld Noord-Macedonië of Opper-Macedonië. Maar in beide landen is er weerstand van nationalistische groepen.

Die organiseerden de demonstratie met steun van enkele bisschoppen uit de Grieks-Orthodoxe kerk. Vertegenwoordigers van de kerk in Thessaloniki spraken de menigte toe. De Grieks-Orthodoxe kerk is altijd tegen het gebruik van de naam Macedonië van het buurland geweest. Hoewel de aartsbisschop van Athene zich onlangs nog uitsprak tegen het houden van demonstraties over deze kwestie.