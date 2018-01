Man zwaargewond na schietpartij in Rotterdam-Kralingen

In Rotterdam-Kralingen is een 24-jarige man op straat neergeschoten. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, de politie noemt zijn toestand zorgwekkend.

De schietpartij speelde zich vanmiddag af aan de Herman Bavinckstraat. Over de toedracht is nog niets bekend.

In en bij de woning aan de Herman Bavinckstraat waar is geschoten heeft de politie drie mannen aangehouden. Het gaat om drie Rotterdammers, van 24, 26 en 45 jaar oud. Omdat agenten niet uitsluiten dat er nog meer mensen bij de schietpartij waren betrokken, is de politie nog op zoek naar getuigen.

Identiteit

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Of er sprake is geweest van een liquidatie, is ook nog onduidelijk.

Eind 2016 alarmeerden bewoners van de Herman Bavinckstraat ook al de politie over een schietpartij in hun straat. Volgens RTV Rijnmond zagen ze toen dat er een bebloede man in een auto stapte en wegreed. Korte tijd later kwam elders in Rotterdam een gewonde man een ziekenhuis binnen. Twee mannen zijn daarna aangehouden.