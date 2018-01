Vrije Syrische leger helpt Turken bij offensief Syrië

Een commandant van oppositiebeweging het Vrije Syrische Leger (FSA) zegt dat 25.000 strijders hebben zich bij de Turkse legereenheden gevoegd die in Noord-Syrië een offensief zijn begonnen tegen de Koerden. Of deze bewering klopt is niet vast te stellen, omdat er in het gebied nauwelijks onafhankelijke waarnemers zijn.

Het FSA, waarin etnische Arabieren en Turkmenen uit Syrië samen strijden, heeft in de afgelopen jaren al vaker zij aan zij met de Turken gevochten. Ze richten zich op de herovering van een aantal Arabische dorpen die twee jaar geleden door de Koerdische YPG-strijders zijn ingenomen. Daarbij zijn tienduizenden dorpelingen op de vlucht geslagen.

Turkse grondtroepen zijn vanmorgen de Noord-Syrische streek Afrin binnengevallen, om daar de YPG-eenheden te verdrijven. Ankara wil een veilige zone van 30 kilometer langs de Turks-Syrische grens instellen, waarin geen plek is voor de Koerden. Die zouden samenspannen met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, die aanslagen pleegt in Turkije.

De Syrische president Assad heeft de inval van de Turkse strijdkrachten veroordeeld als "brute agressie". Volgens Assad is het de zoveelste keer dat Turkije de kant van "de terroristen" kiest. Ankara steunde in de burgeroorlog in Syrië de oppositie tegen de regering in Damascus.

De Amerikaanse minister Tillerson van Buitenlandse Zaken zegt bijzonder bezorgd te zijn over de Turkse militaire actie.