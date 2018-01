Noodtoestand in Braziliaanse staat om gele koorts

In de zuidoostelijke Braziliaanse staat Minas Gerais is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een uitbraak van gele koorts. Die heeft sinds vorige maand al 15 mensen het leven gekost, meldt de BBC. Het virus wordt overgebracht door muggen.

Tientallen steden in de staat, waaronder de hoofdstad Belo Horizonte, hebben met de uitbraak te maken. Door het uitroepen van de noodtoestand kunnen de plaatselijke autoriteiten makkelijker maatregelen nemen. Zo hoeven er geen aanbestedingen meer te worden uitgeschreven voor het afsluiten van medische contracten, wat veel tijd bespaart. De noodtoestand is in ieder geval het komende half jaar van kracht.

Ook in drie andere staten wordt volop gevaccineerd om te proberen de uitbraak te stoppen. Mensen zijn bezorgd dat er niet genoeg vaccins zijn. Voor klinieken in Rio de Janeiro en São Paulo hebben zich rijen gevormd van wachtenden die gevaccineerd willen worden, De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert sinds deze week reizigers naar de staat São Paulo om een injectie te halen.

Ook in buurland Argentinië is het druk bij klinieken, zoals in Buenos Aires. Duizenden Argentijnen maken zich op om naar Brazilië te gaan om carnaval te vieren.