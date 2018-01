'Veel minder demonstranten tegen Trump dan vorig jaar, maar toch mooi'

Toch is er wel degelijk iets veranderd. "Mensen zijn bewuster bezig met de politiek en zetten zich actiever in", meent Jamie Irelan. Samen met haar kinderen ging ook zij voor de tweede keer naar de vrouwenmars. "Door de protesten van vorig jaar ben ik zelf ook actiever geworden. Ik had bijvoorbeeld nog nooit contact gezocht met mijn Senator, maar daar is dit jaar verandering in gekomen. Ik heb een brief gestuurd en zelfs antwoord gekregen."

Vooral op lokaal niveau is er volgens Jamie veel veranderd. "Tijdens lokale verkiezingen hebben er veel meer mensen op vrouwen gestemd. Dat is een gevolg van de vrouwenmars."

'Run like a girl'

Eén van die vrouwen op wie veel is gestemd, is Kelly Fowler. Tot vorig jaar had ze geen enkele politieke ervaring, maar na de verkiezing van Trump besloot ze het roer om te gooien. Vandaag, exact een jaar na de Women's March, wordt ze beëdigd als vertegenwoordiger in het parlement van de staat Virginia.

"Ik heb nooit de ambitie gehad om de politiek in te gaan, maar na de overwinning van Trump wel. Ik ging in 2016 ervan uit dat Hillary Clinton zou winnen. Dat dat niet gebeurde, voelde als een schok." Fowler had vooral moeite om het uit te leggen aan haar dochter. "Ze is geboren op de dag van de inhuldiging van Obama in 2008 en we zeiden op haar verjaardag altijd gekscherend dat ze ooit president zou worden", vertelt Fowler.

Haar dochter droeg vaak een T-shirt met de tekst Run like a girl en een foto van het Witte Huis. "En op haar tas had ze een Vote for Hillary-button. Maar toen ze op de dag van de uitslag terneergeslagen terug kwam uit school, was de button weg en wilde ze het T-shirt niet langer dragen. 'Vanaf nu ben ik weer een meisje-meisje en ga ik jurkjes dragen net als de rest', zei ze. Ze was helemaal gedesillusioneerd. Ik wist niet hoe ik moest reageren, maar dat was voor mij wel de motivatie om iets te doen."