Bij een brand in een hotel in het centrum van de Tsjechische hoofdstad Praag zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn zeker negen gewonden, van wie vijf ernstig. De aard van hun verwondingen is niet bekend.

Het Eurostars David Hotel is gevestigd in de oude binnenstad in de buurt van het theater. De brandweer rukte massaal uit en zette ladderwagens in. Tientallen hotelgasten ademden rook in en moesten ter plekke worden behandeld.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.