Eén jaar Trump: de top-10 van belangrijke momenten

Op 21 juli begon een van de krankzinnigste weken in het presidentschap van Donald Trump. Een week die in veel opzichten symbool kwam te staan voor de voortdurende chaos en loopgravenoorlogen in het Witte Huis. Op die dag benoemde Trump de flamboyante hedgefundbaas Anthony Scaramucci als hoofd communicatie. Zijn aanstelling leidde tot een kettingreactie van gebeurtenissen die het Witte Huis binnen enkele weken tijd drastisch veranderden. Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer weigerde onder Scaramucci te werken en nam ontslag. Scaramucci (ook bekend als The Mooch) verklaarde vervolgens in een explosief interview de oorlog aan chef-staf Reince Priebus en strateeg Steve Bannon. Priebus was een dag later zijn baan kwijt.

Dit leidde vervolgens tot de aanstelling van oud-generaal John Kelly als de nieuwe chef-staf. Kelly wilde orde aanbrengen in het chaotische Witte Huis en dat betekende meteen het einde van Scaramucci, die uiteindelijk maar tien dagen in functie was. Daarmee waren ook de dagen van onruststoker Steve Bannon geteld, aan wie Kelly een bloedhekel had. Bannon, die een cruciale rol speelde in de eerste zes maanden van Trumps presidentschap, keerde terug als hoofdredacteur van het rechts-populistische Breitbart. Bannon bleef nog lange tijd invloed hebben op het Witte Huis, maar na de publicatie van het boek Fire and Fury verbrak Trump de banden met de invloedrijke Bannon (die uiteindelijk ook zijn baan bij Breitbart verloor).

9. Extreem-rechts en Charlottesville