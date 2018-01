Qatarese en Zwitserse beleggers verdienden miljoenen aan Kanaleneiland

Het AD Utrechts Nieuwsblad kwam vandaag met cijfers over de winst die het samenwerkingsverband van een vastgoedfonds in Qatar en Credit Suisse heeft geboekt. Het samenwerkingsverband kreeg de 252 flats ruim anderhalf jaar geleden voor 0 euro in handen. Het investeerde 29 miljoen euro in een opknapbeurt en verkocht de flats weer door voor 51 miljoen euro. De gemiddelde huur per flatwoning werd verdubbeld naar 900 euro.

Volgens AD Utrechts Nieuwsblad vertonen de opgeknapte flats nog steeds gebreken. Huurders worden bovendien van het kastje naar de muur gestuurd als ze daarover willen klagen. Maar PvdA-raadslid Bülent Isik hekelt vooral het feit dat grote beleggers geld verdienen aan het opknappen van sociale huurwoningen.

Gedifferentieerde wijk

In februari 2017 ontstond ook al ophef over de kwestie, toen naar aanleiding van een publicatie in het Financiëele Dagblad. Isik stelde direct schriftelijke vragen aan SP-wethouder Paulus Jansen. Hij vroeg zich onder meer af of Utrechtse woningcorporaties niet "alles op alles moeten zetten om zulke woningen in portefeuille te houden en zelf voor het onderhoud te zorgen".

De wethouder antwoordde dat woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeente al in 2004 hebben afgesproken om een deel van de sociale woningvoorraad aan particuliere beleggers en individuele huurders te verkopen. "Bij de vernieuwingsaanpak van Kanaleneiland is het van meet af aan de bedoeling geweest om een meer gedifferentieerde wijk te krijgen, waarin nieuwe- en gerenoveerde woningen zouden komen voor zowel bewoners uit de wijk als bewoners van buiten de wijk die in Kanaleneiland wilden gaan wonen," aldus Jansen in februari 2017.

De wethouder heeft vandaag nog niet gereageerd.