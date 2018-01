Oekraïne verbiedt boek van Britse tophistoricus Antony Beevor

De Britse schrijver en historicus Antony Beevor heeft verontwaardigd gereageerd op een verbod een van zijn boeken in Oekraïne. Het land heeft de Russische vertaling van zijn wereldberoemde boek over de Slag om Stalingrad op een zwarte lijst gezet, omdat er een passage in staat over een Oekraïense misdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog. 30.000 boeken komen het land niet in.

Volgens de directeur van de Oekraïense toezichthouder op de media is het boek verboden omdat Beevor erin vertelt hoe een Oekraïense militie negentig Joodse kinderen doodschoot. "Dat is een provocatie", stelt directeur Oliyinyk tegen Radio Free Europe.

Volgens Oliyinyk zijn er nooit mensen voor die oorlogsdaad veroordeeld. "Toen we zijn bronnen bekeken, ontdekten we dat hij hij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Sovjet-Unie had gebruikt als bron." Dat was voor de toezichthouder reden genoeg om het boek voor te leggen aan een panel van experts, dat de rechtmatigheid van de blokkade bevestigde. "Daar zijn we erg blij mee", zegt de directeur.