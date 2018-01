Metropole Orkest speelt Metallica bij afscheid Roemer

Met luid applaus hebben de SP-leden op het partijcongres in Hilversum afscheid genomen van de geƫmotioneerde oud-partijleider Emile Roemer. Hij kreeg de hoogste partijonderscheiding, de gouden tomaat, en een reisje naar New York.

Roemer bedankte zijn vrouw en dochters voor hun steun de afgelopen jaren. "Wellicht ben ik nu wat meer thuis." Roemer blijft zich wel inzetten voor de partij.

Metallica

Het Metropole Orkest speelde speciaal voor hem een Metallica-medley. Het orkest opende ook het congres op het Mediapark in Studio 21. Daarmee wil de SP op de kaart zetten dat de partij met een "Kunst- en Cultuurcollectief" muzikanten en kunstenaars aan zich wil binden.

Roemer was ruim zeven jaar de politiek leider van de SP. Op 13 december nam Lilian Marijnissen zijn fractievoorzitterschap en partijleiderschap over.

In haar speech zette zij de aanval in op PVV-leider Wilders en FvD-leider Baudet. Ze verwijt Wilders "smerige uitsluitingspolitiek" en Baudet het bevriend zijn met een Amerikaanse racist. Premier Rutte verwijt ze "roofkapitalisme".

Zonder een religie te noemen uitte ze ook kritiek op vrouwonvriendelijke uitingen in de samenleving. "Je mag geloven wat je wilt, maar vrouwen die uitgaan zijn geen hoer. In ons Nederland staan we pal voor de rechten om hand in hand te lopen met degene van wie je houdt. Of het nu in Staphorst is of Kanaleneiland, van wie je ook houdt, dat kan in Nederland."

Stemmen

Voor het eerst hebben de SP-leden via het 'one man one vote'-principe mogen stemmen voor elf nieuwe bestuursleden in het partijbestuur. Partijvoorzitter Ron Meyer werd opnieuw als voorzitter gekozen. Oud-Tweede Kamerlid Henk van Gerven was niet door het bestuur voorgedragen maar werd als enige 'outsider' toch door de leden gekozen.

Van Gerven bedankte Roemer voor zijn leiderschap. "Iemand zei laatst tegen mij: 'Waarom wordt zo iemand afgerekend op zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid?' Laten eerlijkheid en betrouwbaarheid de leidraad van onze partij blijven."