Bliksem slaat in bij Tilburgse Djenti

De bliksem is afgelopen nacht ingeslagen in een rijtjeshuis in Tilburg. Net op het moment dat bewoonster Djenti van den Broek (20) naar haar slaapkamer liep. Zij bleef ongedeerd.

"Ik heb een engeltje op mijn schouder. Ik was nog net niet boven. Ik heb enorm veel geluk gehad," vertelt ze aan Omroep Brabant. Het dak van haar huis raakte zwaar beschadigd. Ook in de woning is veel schade.