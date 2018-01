Gladheid verrast weggebruikers: verschillende ongelukken

In het hele land zijn weggebruikers vanochtend verrast door gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In het noorden waren ook winterse buien. Het KNMI gaf code geel af voor het hele land en Rijkswaterstaat strooide 1,7 miljoen kilo zout.

Sommige straten zagen eruit als een ijsbaan. Maar de gladheid was niet overal goed zichtbaar en op verschillende plekken gebeurden ongelukken. In Loenen in Gelderland kwam een auto tegen een boom terecht, meldt Omroep Gelderland. Ook op de A2 bij knooppunt Oudenrijn bij Utrecht, de A27 bij Werkendam en op de N616 bij het Brabantse Erp gebeurden ongelukken door de gladheid, meldt de ANWB.

Halverwege de ochtend was de gladheid in het westen van het land verdwenen. In de rest van het land duurt het naar verwachting nog tot het eind van de ochtend. Ook voor vannacht en morgenochtend wordt gladheid op de weg verwacht.