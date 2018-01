Directie moet topsalarissen bespreken met ondernemingsraad

Directies van grote bedrijven moeten voortaan de beloningsverschillen binnen de onderneming bespreken met de ondernemingsraad (OR). Dat staat in een wetsvoorstel van voormalig minister Asscher van Sociale Zaken waar dinsdag waarschijnlijk een meerderheid van de Tweede Kamer voor zal stemmen.

VVD en CDA keerden zich vorige week in Tweede Kamer tegen het voorstel. Maar D66 is na aanvankelijke twijfel voor, net als PvdA, SP, Denk, PVV en GroenLinks.

Grote verschillen

Aanleiding van het voorstel is de maatschappelijk verontwaardiging over de grote verschillen tussen de salarissen in de top en die van de andere werknemers. Bestuurders van vooral beursgenoteerde bedrijven krijgen miljoenensalarissen, tientallen malen meer dan het modale inkomen van zo'n 37.000 euro per jaar.

De OR kan nu al informatie opvragen bij de directie over de beloningsverhoudingen binnen hun onderneming. Maar dat gebeurt vaak niet.

Daarbij wordt er weinig met de informatie gedaan. Slechts bij een op de vijf bedrijven bespreekt de directie de beloningsverhoudingen met de ondernemingsraad. De OR zou het moeilijk vinden om dit ter sprake te brengen.

Bewustwording

Daarom worden bedrijven met meer dan honderd werknemers volgens het wetsvoorstel verplicht om de beloningen mondeling te bespreken met de ondernemingsraad. Volgens minister Koolmees, Asschers opvolger, wordt hiermee bij de top de bewustwording van de enorme beloningsverschillen vergroot. Ook zou het de positie van de ondernemingsraad versterken.

Vakcentrale CNV vindt dat het niet veel toevoegt. "De OR heeft al genoeg aanknopingspunten om het beloningsbeleid bespreekbaar te maken", zegt een woordvoerder. "Dit wetsvoorstel had wat ons betreft wel verder mogen gaan door de OR instemmings- en adviesrecht te geven over het beloningsbeleid." FNV is wel positief. "Het geeft meer inzicht en informatie voor de ondernemingsraad", aldus een woordvoerder.

VNO-NCW benadrukt dat de OR nu al het gesprek kan aangaan over de beloningen, al ziet de werkgeversorganisatie ook dat dit nauwelijks gebeurt. "Wij hebben inhoudelijk geen bezwaar als dat nu alsnog wordt geregeld omdat het dus de facto al kon."

Black box

Mijntje L├╝ckerath, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg, is positief. "Wat betreft het afleggen van verantwoording over bijvoorbeeld het beloningsbeleid kan het nog wel wat beter bij veel organisaties. Vaak is het toch een black box wat er gebeurt in de directiekamer."

De bedrijfstop zal zich beter bewust worden van wat een goede verhouding is van lonen onder het personeel, denkt L├╝ckerath. "Bij bedrijven waar de verschillen groot zijn, zal het leiden tot stevige discussies."