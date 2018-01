VS wijzigt defensiebeleid, terrorisme niet meer topprioriteit

De Verenigde Staten stellen in hun defensiebeleid niet langer de strijd tegen het internationale terrorisme centraal. In plaats daarvan gaan de Amerikanen zich richten op de concurrentie met andere grootmachten, zoals China en Rusland.

Minister Mattis van Defensie zei bij de presentatie van de nieuwe strategie dat de VS van die landen "toenemende dreiging" te duchten heeft. "Als jullie ons uitdagen, komt dat jullie duur te staan", zei hij verder.

De bewindsman riep het Congres op om meer geld uit te trekken voor de krijgsmacht. De regering Trump wil het defensiebudget dit jaar met zo'n 50 miljard euro verhogen.

Conventionele oorlog winnen

Waarnemers zien de nieuwe prioriteit als een belangrijke koerswijziging in het Amerikaanse defensiebeleid. Sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 heeft de VS zich gericht op het bestrijden van terrorisme in landen als Afghanistan, Irak en Syriƫ.

Maar de defensietop ziet met lede ogen hoe de Amerikaanse militaire voorsprong snel wordt ingelopen door de andere grote landen, die volgens Mattis "uit zijn op een wereld die in overeenstemming is met hun autoritaire stelsels". De nieuwe strategie is uitgestippeld om de VS in staat te stellen een conventionele oorlog te winnen, als het zover zou komen.