Zes baby's in Suriname overleden door ziekenhuisbacterie

In Suriname zijn zes baby's overleden door besmetting met de ziekenhuisbacterie Serratia marcescens. De besmetting gebeurde op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. De bron van de besmetting is nog niet duidelijk, maar mogelijk is er iets misgegaan bij het bereiden van medicatie. In totaal zijn dertien baby's besmet geraakt, maar de toestand van de overige zeven is stabiel.