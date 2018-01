Jaap Eden 'de grootste schaatskampioen en tragische sportfiguur'

Fysiek kapot

Maar, na vijf jaar van wereldtitels en geldprijzen als baanwielrenner ging het bergafwaarts met zijn prestaties. "Hij smeet met zijn krachten en kon al gauw geen deuk meer in een pakje boter slaan. Hij was fysiek kapot", legt Koolhaas uit. "Het geld dat hij verdiend had met zijn wedstrijden werd uitgegeven in de kroeg. Ook verkocht hij een deel van zijn medailles. Hij belandde als eerste sporter in dat beruchte, zwarte gat. Berooid en arm." In 1925, op 51 jarige leeftijd, overleed Jaap Eden. Om zijn begrafenis en het grafmonument te kunnen betalen werd geld ingezameld en werd de rest van zijn bekers en medailles verkocht.

Van wie is deze rare pet?

Dat er op de tentoonstelling toch nog wat te zien is, komt door kleinzoon Jaap Eden junior. Hij had nog wat attributen op zolder liggen. "Mijn vrouw zei bij het opruimen een keer: "van wie is deze rare pet? Die was dus van mijn opa. Maar ja, je legt hem ook niet in de woonkamer. En het is zonde om hem op zolder te laten verstoffen."

Junior gaf een aantal attributen gratis weg, maar die ene zilveren oude beker die hij nog had van zijn opa verkocht hij aan de Jaap Edenbaan. De schaatsbaan die hij als 10-jarige jongen heeft geopend. "Dat had ik afgekeken van mijn opa. Ook ik had wat geld nodig en ja, zo kwam opa Jaap ook aan zijn geld."

De naam Jaap Eden wordt steeds minder bekend, merkt hij. "Mensen kennen misschien de Jaap Eden-schaatsbaan in Amsterdam en er zijn sportprijzen naar hem vernoemd. Maar dat hij een echte sportheld was, is allemaal natuurlijk lang geleden. Maar wie weet, misschien gaat de naam Jaap Eden met deze tentoonstelling weer wat meer leven."