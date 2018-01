Europarlementariërs roepen VS op netneutraliteit in stand te houden

Op initiatief van Europarlementariër Marietje Schaake (D66) sturen Europarlementariërs een brief aan het Amerikaanse Congres met de oproep om de netneutraliteit in stand te houden. 148 Europarlementariërs hebben de brief ondertekend.

Netneutraliteit betekent dat het internetproviders niet is toegestaan om bepaalde sites langzamer te laten laden of zelfs te blokkeren. Door de netneutraliteit af te schaffen krijgen telecomproviders veel meer te zeggen over hun digitale snelweg en kunnen ze partijen als Netflix, Facebook of nieuwssites laten betalen voor toegang. De vrees is dat sommige bedrijven of organisaties dat niet kunnen opbrengen of de kosten doorberekenen aan hun klanten.

Op gezag van president Trump is die netneutraliteit in de VS in december afgeschaft door telecomwaakhond Federal Communications Commission. Die gaat over de regelgeving bij providers. De VS kreeg in 2015, onder Barack Obama, netneutraliteit. Veel Republikeinen vinden de regels voor netneutraliteit overbodig en denken dat die een remmende werking hebben op innovatie en concurrentie tussen de providers.

Eén stem nodig

"Internetverkeer stopt niet aan de grens. Het besluit van de Verenigde Staten raakt de hele wereld. Een open, vrij en eerlijk internet komt op losse schroeven te staan als de VS netneutraliteit schrapt", zegt Europarlementariër Schaake.

Nadat de FCC met de afschaffing had ingestemd, had de Senaat 60 dagen om een besluit te blokkeren met de 'Net Neutrality Restoration Bill'. Daarvoor is een meerderheid nodig. Die is er bijna.

"Het komt er nu op aan, er is nog één stem nodig", zegt Schaake. Alle 49 Democraten in de Senaat én de Republikeinse Susan Collins van Maine hebben al laten weten de afschaffing van de netneutraliteit tegen te willen houden.

"Vanuit het Europees Parlement hoop ik daarom met onze oproep die ene Republikeinse twijfelaar nog over de streep te trekken voordat het te laat is. Het is belangrijk dat Amerikanen weten dat de impact van hun keuze wereldwijd wordt gevoeld."