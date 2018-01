Ombudsman: toegang tot gemeentelijke schuldhulp moet beter

Gemeenten moeten betere hulp bieden aan inwoners met problematische schulden. De Nationale ombudsman stelt dat na een verkennend onderzoek. Volgens ombudsman Van Zutphen is de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening niet altijd laagdrempelig en breed genoeg.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat schuldhulp breed toegankelijk moet zijn en dat op voorhand geen groepen mogen worden uitgesloten. Over beide zaken krijgt de ombudsman geregeld klachten van burgers.

Zzp'ers

Mensen klagen dat ze veel formulieren moeten invullen of workshops moeten volgen om in aanmerking te komen voor hulp. Daardoor haken ze voortijdig af. Ook blijkt dat uiteenlopende groepen als mensen die in scheiding liggen en zzp'ers nauwelijks worden toegelaten tot de schuldhulpverlening.

Van Zutphen vindt dat iedereen die zich aanmeldt voor schuldhulp zijn situatie moet kunnen toelichten in een persoonlijk gesprek met de gemeente. Verder moeten gemeenten volgens hem geen voorwaarden vooraf stellen en geen groepen categorisch uitsluiten.

"Gemeenten behoren iedere aanvraag individueel en integraal te beoordelen", zegt de ombudsman. "Ze moeten naar de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager kijken en ervoor zorgen dat hun beslissing niet onredelijk is."

Tien gemeenten

Van Zutphen baseert zijn rapport (.pdf) op een onderzoek onder 730 dossiers in tien gemeenten. Komende zomer volgt onderzoek onder alle gemeenten die bij de ombudsman zijn aangesloten.

Voormalig staatssecretaris Klijnsma vroeg gemeenten al in 2015 om geen mensen van schuldhulpverlening uit te sluiten die er wel recht op hebben.