Nog twee doden door zware storm in Duitsland

De zware storm die gisteren ook over Duitsland trok, heeft nog eens aan twee mensen het leven gekost, waarmee het dodental in dat land op acht komt. Twee mannen in de oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt bezweken gisteravond aan hun verwondingen.

De slachtoffers zijn mannen van 65 en 34. De eerste viel van het dak van zijn woning toen hij tijdens de storm reparatiewerkzaamheden uitvoerde. De andere man was gisteren door een omvallende boom geraakt.

"Koningsklasse"

De storm, die in Duitsland de naam Friederike kreeg, was de zwaarste sinds 2007 in Duitsland. Op het hoogtepunt van de storm kwamen windstoten voor van boven de 200 kilometer per uur. "Elf jaar na de orkaan Kyrill was dit weer een orkaan van de koningsklasse", zei een weerman.

Ook in Duitsland kwam het treinverkeer door de storm stil te liggen. Net als in Nederland is het treinverkeer daar vanochtend weer op gang gekomen.

Op 200 treintrajecten zijn beschadigingen geconstateerd. De trajecten zijn met behulp van helikopters geïnspecteerd.