Auto rijdt in op voetgangers Copacabana: baby dood en gewonden

Een auto is gisteravond ingereden op een groep mensen op de boulevard van Copacabana in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Een meisje van acht maanden oud kwam daarbij om het leven, vijftien anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Hoe hun toestand is, is niet duidelijk.

In de video hieronder is de chaos op de boulevard te zien en vertelt een ooggetuige wat hij zag: