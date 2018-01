'Shutdown' Amerikaanse overheid dreigt opnieuw

In de Verenigde Staten dreigt opnieuw een sluiting van veel overheidsdiensten, omdat de federale overheid in Washington geen geld meer beschikbaar stelt. Een tijdelijke wet om dat te voorkomen is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, maar in de Senaat liggen de Democraten dwars.

In de Senaat zijn 60 stemmen vereist om een sluiting van overheidsdiensten te voorkomen, ofwel een 'shutdown'. De Republikeinen hebben 51 zetels, dus is de medewerking van minstens 9 Democraten vereist. Bij een shutdown zijn alleen de inkomsten van de belangrijkste overheidsdiensten gewaarborgd.

In december werd met een noodmaatregel een shutdown afgewend. De nieuwe noodmaatregel regelt inkomsten voor overheidsdiensten tot en met 16 februari. Voor middernacht, 05.00 uur Nederlandse tijd, moet er in de Senaat over gestemd worden.

De Democraten stellen als voorwaarde dat 700.000 mensen die als kind de Verenigde Staten illegaal binnenkwamen, niet worden uitgezet. De groep staat bekend als 'Dreamers'.

De rollen omgedraaid

In 2013 kwam het onder president Obama ook al eens tot een shutdown. De Republikeinen die toen in de oppositie zaten, eisten afzwakking van Obamacare in ruil voor hun steun om de overheid weer volledig te laten functioneren.

De Republikeinen beschuldigen de Democraten nu van onverantwoordelijk gedrag, zoals de Democraten dat de Republikeinen in 2013 verweten.

President Trump heeft de Democraten in ruil voor hun steun aan de noodmaatregel een verlenging van zes jaar aangeboden van het zorgverzekeringsstelsel voor kinderen (CHIP), waarvan vooral gezinnen met lage inkomens van profiteren.