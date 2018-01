Noordelijk glasvezelnetwerk voor scholen onbetaalbaar

Een glasvezelnetwerk dat met overheidsgeld is aangelegd voor basisscholen in het noorden van het land, wordt amper gebruikt. Het abonnement is te duur voor veel scholen, schrijft RTV Drenthe na onderzoek.

In 2006 stelde het Rijk 4,2 miljoen euro beschikbaar, zodat basisscholen in buitengebieden snel internet konden krijgen. Het geld was bestemd voor Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland.

In de Drentse en Groningse veenkoloniën worden 150 scholen aangesloten op het snelle internet. Daarvoor werd een deel van de rijkssubsidie gebruikt, aangevuld met geld van de provincies en gemeenten. In totaal komt de subsidie van overheden op 2,2 miljoen euro.

Onbetaalbaar

Hoewel het netwerk er nog ligt, is er in Drenthe niet één school die er gebruik van maakt. Ook de grote meerderheid van de Groningse scholen is afgehaakt.

De contracten met Essent en Ziggo moesten vernieuwd worden, omdat de basisscholen al snel veel meer internet gebruiken dan was voorzien. Omdat de eerste contracten vervielen, stopten de subsidies en werd de voorziening voor een aantal scholen onbetaalbaar.

In Drenthe gingen de basisscholen in Coevorden na vijf jaar over op internet via de kabel. In Borger-Odoorn waren de scholen er al na twee jaar mee gestopt. In Aa en Hunze waren er andere afspraken met de internetprovider, maar stapten de scholen uiteindelijk vorig jaar over op de kabel.

De openbare scholen in Borger-Odoorn willen graag terug naar glasvezel, omdat ze denken dat de internetverbinding via de kabel binnenkort niet meer toereikend is. "Volgens de oude afspraken was het tarief 90 euro, dat is nu 400 euro. We hebben tien locaties waar we dan maandelijks extra kosten maken. Dat komt haast neer op de kosten van een leerkracht. Dan kiezen we liever voor de inzet van een leerkracht", zegt directeur Hachemus.