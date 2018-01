Zeven uur vast in trein zonder werkende wc: 'Even je neus dichtknijpen'

Een groep treinreizigers heeft van 09.00 tot ongeveer 16.00 uur vastgezeten op de Nederlands-Duitse grens. Een ICE-trein van Amsterdam naar Duitsland was daar over takken gereden en gestrand. Vanwege elektrocutiegevaar duurde de evacuatie van de inzittenden veel langer dan gepland.

Jay Moti uit Rotterdam is aan het einde van de middag vooral blij dat hij er eindelijk uit is. "Mensen in de trein waren niet boos", zegt hij. "Er heerste een soort gelatenheid. Iedereen wist: ik ga mijn doel niet halen vandaag." Moti was in Utrecht aan boord gegaan en had Keulen als eindbestemming.

Daar wilde ook Dian Helsen uit Huissen naartoe. Ze merkte weinig van de aanrijding zelf, de nasleep was een stuk minder aangenaam. "Door de aankondigingen via de intercom kregen we het idee dat wel met een paar uurtjes weg waren." Het duurde uiteindelijk zeven uur.

'Neus dicht'

Er was geen stroom en uiteindelijk spoelden de wc's niet meer door. "Je moet maar even je neus dichtknijpen, want je moet uiteindelijk toch een keer", zegt Dian. "Het was natuurlijk niet fris", herinnert Jay zijn wc-bezoek.

De twee vinden het vooral vervelend dat ze weinig informatie kregen over de situatie. Volgens een woordvoerder van de NS komt dat door een opeenstapeling van uitzonderlijke omstandigheden. Zo stond de trein stond op een spoorwegovergang en er was een risico dat de trein bij evacuatie onder stroom kwam te staan.