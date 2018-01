Waarom vandáág bladblazen?! De antwoorden bij de bizarre stormbeelden

Tara woont in het studentenhuis en zag de eigenaar van de auto al snel verschijnen. "Het eerste wat hij zei was: 'Er had net zo goed iemand dood kunnen gaan.' Pas daarna had hij het over zijn auto. Het is ook wel bijzonder hoe het paneel op het verkeersbord gespiest was. Je zou toch denken dat-ie eraf ketst?"

De eigenaar woont verderop in de straat. Samen met iemand van de storingsdienst van het laadpunt verwijderde hij het zonnepaneel. "Hij is daarna ook nog even ons dak opgegaan om te kijken waarom het paneel loskwam."