May belooft Frankrijk 50 miljoen voor veiligheidsmaatregelen Calais

Het Verenigd Koninkrijk stelt ruim 44 miljoen pond (50 miljoen euro) beschikbaar voor de veiligheidsmaatregelen in Calais. Dat heeft de Britse premier May afgesproken met de Franse president Macron, die vandaag zijn eerste officiƫle bezoek aan Engeland bracht.

In Calais wordt in feite de Britse grens bewaakt. De Franse politie controleert daar paspoorten en voorkomt dat migranten op vrachtwagens naar Engeland reizen.

In ieders belang

May en Macron spraken ook over de brexit, en de positie straks van de Fransen in het Verenigd Koninkrijk en die van de Britten in Frankrijk. Terwijl de onderhandelingen over de brexit in volle gang zijn, is het volgens May nog steeds in ieders belang dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een goede relatie behouden.

Macron heeft May ook een cultureel geschenk aangeboden. Frankrijk leent het wereldberoemde Tapijt van Bayeux uit aan het Verenigd Koninkrijk.