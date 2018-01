Paus trouwt steward en stewardess tijdens vliegreis boven Chili

Paus Franciscus heeft historie geschreven door tijdens een vlucht boven Chili een steward en een stewardess in de echt te verbinden. Dat was nog nooit eerder gedaan in de geschiedenis van de katholieke kerk.

De paus is bezig aan een reis door Zuid-Amerika. Hij vloog met de Chileense luchtvaartmaatschappij Latam van Santiago naar Iquique in het noorden van het land.

Aardbeving

Tijdens de vlucht vertelden Paola Podest (39, de bruid) en Carlos Ciuffardi (41de bruidegom) dat zij in 2010 voor de wet getrouwd waren, maar dat de kerkelijke bevestiging van het huwelijk niet door was gegaan vanwege de aardbeving die Chili in 2010 trof.

Ze vroegen Franciscus om zijn zegen, maar die bleek iets anders in zijn hoofd te hebben, zei de bruidegom later tegen meegereisde journalisten. "Hij vroeg: wilt u dat ik u trouw, weet u dat zeker? Ja natuurlijk, zeiden wij."

En zo geschiedde. Met de directeur van de luchtvaartmaatschappij en een bisschop als getuige legde Franciscus het huwelijk van Carlos en Paula voor de kerk vast.

"Trouwt u mensen? Ja, af en toe."

"Getrouwd worden door de paus aan boord van een vliegtuig is onbetaalbaar", zei een stralende bruid Paula naderhand. "Ik vroeg hem: trouwt u mensen? Ja, af en toe, zei hij. Ik heb veertig paren getrouwd. Maar nog nooit heeft een paus dat in een vliegtuig gedaan."