Onthoofde pop gevonden bij Amsterdamse moskee

Bij een moskee in Amsterdam is vannacht een onthoofde pop neergelegd. Het hoofd van de pop was opgehangen en aan de pop hing ook een briefje, waarin wordt gezegd dat "de islamisering moet stoppen".

Volgens de politie is de pop er vannacht tussen 23.00 en 08.00 uur neergelegd. "De pop is in beslag genomen en wordt uitgebreid op sporen onderzocht", zegt een woordvoerder. De politie bekijkt daarnaast camerabeelden en is bezig met een buurtonderzoek.

Op Twitter wordt de actie geclaimd door een groep die zich Rechts in Verzet noemt. De politie zegt die tweet en de afzender daarvan ook te onderzoeken.