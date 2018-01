Ongezond eten opnieuw goedkoper, gezond weer duurder

Tussen 2007 en 2017 stegen de prijzen van voedingsmiddelen met gemiddeld 18 procent. De prijs van de gezondere producten stegen in diezelfde tijd met gemiddeld 22 procent, terwijl de prijzen van ongezonde producten gemiddeld 13 procent stegen.

Het is niet voor het eerst dat de prijzen van gezonde producten sneller stijgen dan de prijzen van ongezonde producten. Volgens het CBS is het acht keer voorgekomen in de afgelopen tien jaar.