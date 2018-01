Verschillen voor bijstandsgerechtigden groter door gemeentebeleid

De Amsterdamse aanpak is de VVD in de Tweede Kamer een doorn in het oog. "De verplichte tegenprestatie helpt gewoon", zegt Kamerlid Nijkerken-De Haan. Zij vindt het logisch dat iemand die geld van de maatschappij krijgt daar zo snel mogelijk wat voor terugdoet. "Het mag duidelijk zijn dat de aanpak in Rotterdam mij meer aanspreekt", zegt zij.

Want in Rotterdam is Leefbaar-wethouder Struijvenberg trots op zijn 'strenge' beleid. Wie zonder reden niet solliciteert raakt zijn uitkering kwijt. Fraudeurs worden hard aangepakt. Resultaat is dat het aantal bijstandsuitkeringen maar een beetje is gestegen.

"In de presentatie is het een groot verschil", zegt GroenLinks-Kamerlid Voortman. "Als je kijkt naar de uitvoering valt het wel mee." Want ook in Rotterdam is er oog voor verschillen tussen mensen. GroenLinks is voorstander van de Amsterdamse aanpak: bijverdienen bij je uitkering en de tegenprestatie niet dwingend opleggen. Volgens Voortman helpt individuele aandacht meer dan het onder druk zetten van mensen.