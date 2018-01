Eigen pensioenpotje en zzp-pensioen zitten er voorlopig nog niet in

De gesprekken in de polder tussen werkgevers en werknemers over een nieuw pensioenstelsel en zzp-pensioen verlopen zeer moeizaam. De vakbonden zien geen heil in een nieuw individueel stelsel, waarbij degene die pensioenpremie betaalt meer keuzemogelijkheden heeft.

Dit blijkt uit gesprekken met meerdere bronnen die bij het overleg over een nieuw pensioenakkoord betrokken zijn. Het nieuwe stelsel is volgens de vakbonden niet solidair genoeg omdat er "pech- en gelukgeneraties" zouden ontstaan.

Individueler

Het kabinet wil het pensioen individueler maken, waardoor werknemers voor zichzelf sparen en niet meer voor een hele groep jongere of oudere werknemers. In dat systeem moeten wel grote economische verliezen collectief worden gedeeld.

De vakbonden en werkgeversorganisaties zitten al jaren aan de tekentafel om vorm te geven aan zo'n nieuw pensioenstelsel. Maar de vakbonden lijken geen handtekening te gaan zetten onder wat vorig jaar nog leek op de beste optie waar alle partijen mee konden leven.