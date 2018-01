Brexit zonder handelsakkoord kost Nederlandse bedrijven honderden miljoenen

Als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar de Europese Unie verlaat zonder een handelsakkoord, kost dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks zo'n 400 tot ruim 600 miljoen euro. Dat zijn dan extra kosten die gemaakt worden bij de in- en uitvoer van goederen.

Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw. De 400 tot 600 miljoen euro zijn kosten die worden gemaakt door administratie en extra tijd die het kost om spullen de grens over te krijgen. Eventuele douaneheffingen of extra btw-toeslagen zijn niet meeberekend.

De ministeries hebben dit laten uitrekenen om ondernemers voor te bereiden op het slechtste scenario. "Het is niet zo dat we nu denken dat er geen akkoord komt met het Verenigd Koninkrijk, maar we weten evenmin zeker dat het er komt", aldus een woordvoerder van Economische Zaken. Volgens de huidige afspraken stapt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Unie. Over de handelsrelatie moet nog worden onderhandeld.

Hulp

Zo'n 35.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met het Verenigd Koninkrijk, 4500 bedrijven drijven voor meer dan 100.000 euro per jaar handel met de andere kant van de Noordzee. "Het is belangrijk dat bedrijven zich bij ons melden zodat we weten wie er straks hulp nodig heeft als het toch niet goed gaat met de brexit", aldus de woordvoerder.

Het ministerie vermoedt dat veel ondernemers nog niet bezig zijn met de gevolgen van een brexit. "Veel apparaten worden in elkaar gezet met onderdelen vanuit verschillende landen, als je straks drie keer zo lang moet wachten op spullen uit het Verenigd Koninkrijk, heb je een probleem. Het is goed daar op tijd over na te denken", aldus de woordvoerder.

Mocht de grens tussen het Verenigde Koninkrijk en de Europese Unie inderdaad leiden tot extra formaliteiten, dan doet het rapport van KPMG een aantal aanbevelingen om de import en export toch zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedacht wordt aan een flinke uitbreiding van de douanediensten en bijvoorbeeld controles onderweg op de boot om tijd terug te winnen.