Naakte schaapslachters Auschwitz veroordeeld

Een Poolse rechter heeft twaalf mensen veroordeeld die vorig jaar naakt een schaap slachtten bij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. Twee van hen moeten ruim een jaar de cel in, de rest kreeg boetes opgelegd.

De groep hield de actie vorig jaar maart. Ze ontstaken vuurwerk, slachtten het schaap en gingen naakt bij de toegangspoort zitten. Ook hingen ze een wit doek met het woord Love op.

Het doel van hun actie was lange tijd onduidelijk. Later verklaarde de groep dat ze aandacht wilden vragen voor de oorlog in Oekraïne. De verdachten kwamen onder meer uit Polen, Wit-Rusland en Duitsland.

Schandalig en onaanvaardbaar

De rechter noemde de actie respectloos. "U weet dat dit afbreuk doet aan een bijzondere plek, dat het de gevoelens van mensen kwetst."

De directeur Cywinski van het museum Auschwitz noemde het schaamteloos dat de actievoerders een van de meest tragische plekken van de wereld gebruikten om vage ideeën te verspreiden die niet werden uitgelegd.

De actievoerders zaten naakt bij de bekende boog met de tekst Arbeit macht frei. Cywinski was ook daar niet over te spreken: "Het gebruik van het symbool van Auschwitz voor elke vorm van manifestatie of gebeurtenis is schandalig en onaanvaardbaar."