Alle baby's en peuters naar de opvang, vindt Groningen

Alle kinderen tussen 3 maanden en 4 jaar moeten twee dagen in de week naar de kinderopvang kunnen, vindt de gemeente Groningen. Het college wil voor dat plan enkele miljoenen euro's uittrekken.

Het voorstel is onder meer bedoeld voor ouders die niet werken en om die reden geen kinderopvangtoeslag krijgen. De kinderopvang is dan vaak te duur.

In Groningen gaat 60 procent van de kinderen jonger dan 2 naar een opvang en 90 procent van de kinderen tussen 2 en 4 jaar. Honderden kinderen gaan niet naar een opvang. Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) zegt dat kinderen dankzij het voorstel beter voorbereid naar de basisschool kunnen.

"De wetgever redeneert vanuit de ouders", zegt hij tegen RTV Noord. "Als ouders werken kun je een beroep doen op subsidies. Werk je niet, dan kan je je kind ook niet betaald naar de kinderopvang brengen. Wij redeneren vanuit het belang van het kind."

Vooral ambitie

Voor de verkiezingen zal nog een deel van het plan worden behandeld door de gemeenteraad, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het volledige plan is voor later. "Het gaat vooral om een ambitie. Het college wil niet te veel over zijn graf heen regeren, maar de middelen zijn er."

De wethouder benadrukt dat ouders niet worden verplicht om hun kroost twee dagen in de week de deur uit te doen. Hij wil wel proberen om hen zover te krijgen, via onder meer wijkteams.

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde het kabinet twee jaar geleden om 16 uur gratis opvang te bieden aan peuters, maar toenmalig minister Asscher van Sociale Zaken ging daar niet in mee.