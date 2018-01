Europees Parlement wil af van palmolie in biobrandstof

Het Europees Parlement wil dat er vanaf 2021 geen palmolie meer zit in biobrandstoffen. Een meerderheid is het eens met het pleidooi van milieuorganisaties dat de winning van palmolie ten koste gaat van regenwouden in Indonesië, Maleisië en Afrika.

Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen. Ze zijn in bepaalde opzichten beter voor het milieu, maar milieuorganisaties wijzen ook op de nadelen. Zo worden er bossen gekapt om plantages aan te leggen voor palmolie, een belangrijk bestanddeel van biobrandstof.

Kampioen

Of het daadwerkelijk tot een verbod komt, wordt bepaald door de Europese Commissie en de Europese Raad. Milieudefensie, dat al jaren ijvert voor een verbod, is in elk geval voorlopig tevreden.

"Het Europees Parlement is vandaag kampioen regenwoud redden", vindt campagneleider Schipper. "Als de EU een palmolieverbod invoert, verbruikt Europa in één klap 46 procent minder palmolie."

Energiedoelen

Het Europees Parlement stemde vandaag ook over de energiedoelen voor 2030. De uitkomst was dat Europa die doelen volgens de parlementsleden moet aanscherpen.

Het parlement wil dat in 2030 het energieverbruik met 35 procent is gedaald en dat 35 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt; de Europese ministers willen tot nu toe niet verdergaan dan respectievelijk 30 en 27 procent.

D66-parlementariër Gerbrandy is blij met de uitkomst. "De Europese Commissie en de lidstaten zijn tot op heden veel te terughoudend. Dat kunnen we ons niet veroorloven."